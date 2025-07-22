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Meclis'te sandalye sayısı 21’e düştü! 'Yol'un sonu görünüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika, Türkiye, TBMM, Gelecek Partisi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisinin milletvekillerinin bir araya gelerek oluşturduğu Yeni Yol Partisinin TBMM’deki grubu kritik eşiğe dayandı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir’in istifası ile Yeni Yol’un sandalye sayısı 21’e düştü. İki milletvekilli daha istifa ederse, Yeni Yol’un Meclis’teki grubu düşecek. Kulislerde, yeni istifaların olabileceği, TBMM’nin çalışmalara başlayacağı 1 Ekim’e kadar Yeni Yol grubunun Meclis’teki sandalye sayısının 20’nin altına düşeceği belirtiliyor.

Ayrıca, Yeni Yol’a geçmeyerek TBMM’de partilerinin temsil edilmesini sağlayan Gelecek ve DEVA Partisinden isimlerin de geçtiğimiz günlerde istifa etmeleri ile artık bu iki partinin Meclis’te temsil imkânı da kalmadı. Demir, kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisinden istifasına ilişkin açıklamasında “Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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