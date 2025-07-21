Meclis tatile girdi! Milletvekilleri hatıra fotoğraf çektirdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama yılı sona erdi. Meclis'in tatile girmesinin ardından milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının ardından Meclis tatile girdi.
Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Milletvekilleri Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci