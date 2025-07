Uzun süredir Cosby Ailesi dizisinde oynadığı Theodore (Theo) Huxtable karakteriyle tanınırlığını arttıran Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından Malcolm-Jamal Warne kimdir, neden öldü? sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Cosby Ailesi dizisiyle yıldızı parlaya Malcolm-Jamal Warner'den sevenlerini üzerin bir haber geldi. Dünyaca ünlü yıldız 54 yaşında hayatını kaybetti.

Malcolm-Jamal Warner'ın ölüm haberinin ardından başta NAACP ve Fox Entertainment olmak üzere birçok kurumdan taziye mesajları gelmeye başladı. Peki, Malcolm-Jamal Warne kimdir, neden öldü?

MALCOLM-JAMAL WARNE NEDEN ÖLDÜ?

Malcolm-Jamal Warne'nin ölüm sebebi boğulmadır. Ailesiyle beraber gittiği Kosta Rika'da tatilde pazar günü öğle saatlerinde yüzerken akıntıya kapılıp boğularak öldüğü belirtildi.

Cosby Ailesi dizisinde Theodore (Theo) Huxtable rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Malcolm-Jamal Warner denizde boğularak hayatını kaybetmesi üzerine başta yakınları olmak üzere, sevenleri derin bir üzüntü yaşadı.

MALCOLM-JAMAL WARNE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Malcolm-Jamal Warner 18 Ağustos 1970 yılında New Jersey'de doğdu. Amerikalı aktör, müzisyen ve aynı zamanda şair kimliği vardır.

NBC'nin The Cosby Show (1984-1992) adlı sitcom'unda oynadığı Theodore Huxtable rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Öyle ki bu rolüyle 38. Primetime Emmy Ödülleri'nde Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Malcolm & Eddie (1996-2000) adlı sitcom'da Malcolm McGee, Reed Between the Lines (2011, 2015) isimli sitcom'da Dr. Alex Reed ve The Resident adlı tıp dramasında Dr. AJ Austin rolleriyle de ekran karşısına çıktı.

Warner, 2015 yılında Robert Glasper Experiment ve Lalah Hathaway ile beraber seslendirdiği "Jesus Children" şarkısıyla En İyi Geleneksel R&B Performansı dalında Grammy Ödülü'nü kazandı.