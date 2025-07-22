İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 22 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla beraber bazı metro duraklarının kapalı olacağı belirtildi. Peki Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu bugün kapalı mı, kaçta açılacak?

Metroyu, İstanbul'da her gün binlerce yolcunun kullanmaktadır. Bugün metro seferlerinde bazı değişikliğe gildi. İstanbul Valisi konuya ilişkin aldığı karar doğrultusunda bazı metro duraklarının kapalı olacağını duyurdu.

Peki, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu bugün kapalı mı, kaçta açılacak? İşte metro seferlerine ilişkin tüm ayrıntılar...

YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI METROSU BUGÜN KAPALI MI?

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla beraber, 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla saat 10:00'dan sonra M1A Yenikapı-Atatürk Hvaalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Metro İstanbul'un X üzerinden yaptığı açıklamada, seferlerin Yenikapı ile Yenibosna istasyonları arasında devam edileceği belirtildi.



İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır.

Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna… — Metro İstanbul (@metroistanbul)

YENİKAPI-ATATÜRK HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının ne zaman yeniden açılacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalıdır. Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir.