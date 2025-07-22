İstanbullular dikkat! İki metro durağı işletmeye kapatılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 08:50 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 08:54 - Güncelleme:

Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

İstanbullular bugün M1A metrosunda Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonlarını kullanamayacak. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci