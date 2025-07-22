Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kaçak besleniyordu, firar etti! Polis her yerde onu arıyor

Kaçak besleniyordu, firar etti! Polis her yerde onu arıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaçak besleniyordu, firar etti! Polis her yerde onu arıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de kaçak yollarla beslenen dev bir kertenkele evden kaçtı. Bölge yetkilileri alarma geçerken, dev sürüngenin izini sürmek için polis dronları devreye sokuldu. 

ABD’nin Massachusetts eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Webster kasabasında, yasal olmayan şekilde evde beslenen bir su monitörü kertenkelesinin kaçtığı bildirildi.

Kaçak besleniyordu, firar etti! Polis her yerde onu arıyor - 1. Resim

Hayvan Kontrol yetkilileri, dev sürüngeni bulmak için düğmeye basarak bölgede arama çalışması başlattı.

TEHLİKELİ DEĞİL

Su monitörlerinin seyahat etmeyi, ağaçlara tırmanmayı ve su kaynaklarını aramayı sevdiklerini belirten yetkililer, dev sürüngenlerin insanlar veya köpek-kediler için tehlikeli olmadığını vurguladı. Öte yandan bölgedeki havuzları kontrol etmek üzere bir polis dronunun da devreye girdiği belirtildi. 

Asya’ya özgü bu büyük sürüngenin, geçtiğimiz hafta Blueberry Lane bölgesinde görüldüğü belirtilirken yetkililer, hayvanı görenlerin derhal polise haber vermesi gerektiğini kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Real Madrid kritik kararın eşiğinde: Mbappe mi, Arda Güler mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bangladeş'te ulusal yas ilan edildi! Bilanço artıyor - DünyaÜlkede ulusal yas ilan edildiBaba dehşeti! Önce öldürdü, sonra kayıp ihbarı verdi: Cesedi ise... - DünyaBaba dehşeti! Önce öldürdü, sonra kayıp ihbarı verdiDoğalgaz ve petrol aynı anda! Dünyanın en zengin rezervlerinden biri o ülkede çıktı - DünyaDünyanın en zengin rezervlerinden biri o ülkede çıktı!Toplantıya gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı! 6 yıllık sır perdesi aralanıyor - DünyaToplantıya gitmek için çıkmıştı! 6 yıllık sır perdesi aralanıyorDonald Trump’tan dikkat çeken hamle: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Şuşa’daki konuşmasını paylaştı! - DünyaTrump’tan Aliyev sürprizi!Trump'tan İran'a bir gözdağı daha: Gerekirse yine yaparız - DünyaTrump'tan İran'a bir gözdağı daha
Sonraki Haber Yükleniyor...