Kaçak besleniyordu, firar etti! Polis her yerde onu arıyor

ABD'de kaçak yollarla beslenen dev bir kertenkele evden kaçtı. Bölge yetkilileri alarma geçerken, dev sürüngenin izini sürmek için polis dronları devreye sokuldu.

ABD’nin Massachusetts eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Webster kasabasında, yasal olmayan şekilde evde beslenen bir su monitörü kertenkelesinin kaçtığı bildirildi.

Hayvan Kontrol yetkilileri, dev sürüngeni bulmak için düğmeye basarak bölgede arama çalışması başlattı.

TEHLİKELİ DEĞİL

Su monitörlerinin seyahat etmeyi, ağaçlara tırmanmayı ve su kaynaklarını aramayı sevdiklerini belirten yetkililer, dev sürüngenlerin insanlar veya köpek-kediler için tehlikeli olmadığını vurguladı. Öte yandan bölgedeki havuzları kontrol etmek üzere bir polis dronunun da devreye girdiği belirtildi.

Asya’ya özgü bu büyük sürüngenin, geçtiğimiz hafta Blueberry Lane bölgesinde görüldüğü belirtilirken yetkililer, hayvanı görenlerin derhal polise haber vermesi gerektiğini kaydetti.