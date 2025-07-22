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Baba dehşeti! Önce öldürdü, sonra kayıp ihbarı verdi: Cesedi ise...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Baba dehşeti! Önce öldürdü, sonra kayıp ihbarı verdi: Cesedi ise...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanadalı bir baba, New York’taki tatilleri sırasında 9 yaşındaki kızı Melina’yı öldürüp çöp kovasına atmakla suçlanıyor. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kan donduran cinayet, ABD’nin New York eyaletinde yaşandı. Tatil için eyaletin kuzeyine giden Kanadalı Luciano Frattolin, 19 Temmuz’da kızının kaybolduğunu bildirdi. 

Baba dehşeti! Önce öldürdü, sonra kayıp ihbarı verdi: Cesedi ise... - 1. Resim

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Ertesi gün, Frattolin'in kızının kaçırıldığını söylemesi üzerine bölgede Amber Alarmı verildi. 20 Temmuz’da ise 9 yaşındaki Melina'nın cesedi, ücra bir köşede duran çöp kutusunun içinde bulundu.

Baba dehşeti! Önce öldürdü, sonra kayıp ihbarı verdi: Cesedi ise... - 2. Resim

'TUTARSIZLIK' OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Frattolin'in hikayesinde tutarsızlıklar olduğunu vurgulayan ekipler, 45 yaşındaki adamın kızı Melina'yı öldürüp cesedini ücra bir alana attığını açıkladı. Cinayet ve ceset saklamakla suçlanan baba, gözaltına alarak tutuklandı. 
Öte yandan, Kanadalı babanın, bir kahve şirketinin kurucusu olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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