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Toplantıya gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı! 6 yıllık sır perdesi aralanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Toplantıya gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı! 6 yıllık sır perdesi aralanıyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2019 yılında İngiltere’nin Barnsley kasabasında kaybolan Richard Dyson’ı arama çalışmaları 6. yılında devam ederken yetkililer, bölgedeki bir evde bir cesede ait kalıntılar tespit etti. Kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. 

Tüyler ürperten olay,  İngiltere'nin Güney Yorkshire kontluğunda bulunan Barnsley kasabasında yaşandı. 58 yaşındaki Dyson, 17 Kasım 2019 günü kayıplara karıştı. Adamdan uzun süre haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulunarak yetkilileri harekete geçirdi. 

BÖLGEDEKİ BİR EVDE BULUNDU

Yaklaşık altı yıllık bir sürenin ardından dün yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada, bölgedeki bir evde insana ait olduğu tahmin edilen ceset parçalarına rastlandığı bildirildi.

Toplantıya gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı! 6 yıllık sır perdesi aralanıyor - 1. Resim

 BİRKAÇ HAFTA BOYUNCA İNCELENECEK

Açıklamanın ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi kontrol altına aldı. Adli tıp ekiplerinin önümüzdeki birkaç hafta boyunca olay yerini incelemesi bekleniyor.
Henüz resmi kimlik tespitinin yapılmadığını belirten polis sözcüsü, ''Kayıp olan 58 yaşındaki Richard Dyson'ın ailesi gelişmelerden haberdar edildi. Destekleniyorlar ve gelişmelerden haberdar ediliyorlar.'' şeklinde konuştu. 

NE OLMUŞTU?

Richard, en son görüldüğünde 17 Kasım 2019'da kızı Bethany ile bir toplantıdaydı. 25 Kasım'da, daha önce ayarlanan bir başka toplantıya katılmaması, ve ailesinin uzun süre haber alamaması üzerine kayıp olduğu bildirilmişti.

''LÜTFEN ORTAYA ÇIKIP BİLDİKLERİNİZİ ANLATIN''

Bethany, Aralık 2020'de gözyaşlarıyla içinde bir açıklama yaparak, kayıp babası için çağrıda bulundu. Acılı kızı, "Birisi babama ne olduğunu bilmeli. Lütfen ortaya çıkıp bildiklerinizi bana anlatın. Sadece onun beni sevdiğini ve benim de onu sevdiğimi biliyorum ve o beni görmeden bu kadar uzun süre durmazdı.'' dedi.

Richard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak daha önce cinayet şüphesiyle tutuklanan 72 ve 71 yaşlarındaki iki adam, aynı suçtan yeniden gözaltına alındı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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