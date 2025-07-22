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Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman?
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NOW TV'nin popüler dizisi Leyla'nın yeni bölüm tarihi belli oldu. NOW TV, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizisinin 38.bölümüyle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, yeni yayın tarihinin belirlendiğini ve izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği yeni bölümün kısa süre içinde yayınlanacağını duyurdu. Peki, Leyla 38. Bölüm ne zaman? İşte yayın tarihine ilişkin bilgiler...

NOW TV ekranlarının reyting rekortmen dizisi Leyla'da gözler 38.bölüme çevrilmiş durumda. Başrollerini ise Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri üstlendiği Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin 20 Temmuz Pazar günkü yayın akışından çıkarıldı.

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 1. Resim

Dizinin sıkı takipçileri, Leyla 38. Bölüm ne zaman? sorusunu arama motorlarında sorgulatırken konuya ilişkin son dakika açıklama NOW TV'den geldi.

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 2. Resim

 LEYLA 38. BÖLÜM NE ZAMAN? 

Leyla dizisinin 38. yeni bölümü 27 Temmuz Pazar akşamında NOW TV 'de yayınlanacak. Leyla dizisinin yeni bölümünün ekrana gelmesine bugünden itibaren 5 gün kaldı. 

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 3. Resim

Leyla dizisinin 20 Temmuz'da yayınlanmamasının nedeni olarak, yaz sezonunun etkisiyle reklam gelirlenin azalması gösterildi.

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 4. Resim

LEYLA 38. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla 38. bölümü 27 Temmuz Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak. Civan'ın ölmesi üzerine Leyla derinden sarsılsa da Nur'a karşı yeni hamleler yapmaya hazılanır. 

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 5. Resim

Vedat'ın özel şefi olarak Köroğlu Yalısı’na giren Leyla, Nur'u bu hareketiyle şoke eder. Nur bir yandan geçmişin peşinden gelmemesi için mücadele ederken diğer yandan Köroğlu ailesine entrikalar kurmayı sürdürür.

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 6. Resim

Nur ve Mali ise sabotajı sonucunda aileye ait metruk binasına yerleşir. Zekasını kullanarak içinde bulunduğu durumdan bir önce kurtulmak isteyem Nur, çıkardığı kaosla Köroğlu aile içindeki dengeleri sarsmayı başarır.

Leyla’nın yeni bölüm tarihi belli oldu: Leyla 38. Bölüm ne zaman? - 7. Resim

Son bölümün final sahnesinde Köroğlu Yalısı’nda patlayan silah herkesin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olacaktır. Leyla dizisi 38.bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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