Real Madrid kritik kararın eşiğinde: Mbappe mi, Arda Güler mi?

Real Madrid'de Luka Modric'in vedasıyla boşa çıkan 10 numaralı forma için favoriler Mbappe ve Arda Güler. Modric'in bizzat formasını teslim ettiği Arda'nın 10 numara için istekli olduğu belirtilirken, Santiago Bernabeu’da yeni efsanenin kim olacağı merakla bekleniyor.

Luka Modric’in Real Madrid’den ayrılmasının ardından kulübün simgesi hâline gelen 10 numaralı forma boşa çıktı. Santiago Bernabeu’da sadece saha içinde değil, kulüp kültüründe de derin anlamlar taşıyan bu formayı kimin giyeceği merakla bekleniyor.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; 10 numarayı devralmaya en yakın iki aday var: Kylian Mbappe ve Arda Güler.

MBAPPE: SESSİZ FAVORİ

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı’nda da 10 numarayı taşıyor ve şu anda dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olarak anılıyor. Son bilgilere göre Mbappe henüz 10 numarayı talep etmedi. Bu durum, 'kariyerinde forma numaralarından ziyade performansla öne çıkmayı tercih ediyor' şeklinde yorumlandı.

"BİR NESLİN DİĞERİNE BAYRAK TESLİMİ"

Diğer yanda ise milli futbolcumuz Arda Güler var. Henüz 19 yaşındaki genç yıldız, geçirdiği sakatlıkların ardından gösterdiği performansla hem taraftarın hem de kulüp yetkililerinin takdirini topladı. Özellikle Xabi Alonso’nun teknik ekibindeki gelişim süreci, Arda’nın sahadaki olgunluğunu artırdı.

'10 numaralı forma' konusunda Arda’yı öne çıkaran ise oldukça sembolik bir an: Luka Modric'in kulüpten ayrılmadan önce 10 numaralı formasını bizzat Arda Güler'e hediye etmesi. Bu jest, sadece bir forma devri değil, bir neslin diğerine bayrak teslimi olarak yorumlandı.

REAL MADRİD KARAR AŞAMASINDA

Real Madrid yönetimi, 10 numaranın yalnızca bir forma numarası olmadığının ve simgesel anlamlar taşıdığının farkında. İspanyol devi, kararını bu kriterleri göz önüne alarak verecek.

Formanın yeni sahibi sadece sportif değil, simgesel anlamda da büyük bir sorumluluk üstlenecek.