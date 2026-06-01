12 Haziran okulların tatil olması durumu LGS tarihinin değişmesinin ardından gündeme geldi. MEB tarafından duyurulan kararla birlikte 12 Haziran tatil uygulamasının kapsamı ve 2026 LGS tarihiyle ilgili detaylar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 12 Haziran okullar tatil mi, neden tatil? İşte, MEB duyurusu...

2026 LGS sürecinde yapılan takvim değişikliği sonrası "12 Haziran neden tatil?", "12 Haziran okullar tatil mi?" ve "2026 LGS ne zaman yapılacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte eğitim öğretim takviminde uygulanacak yeni düzenleme netlik kazandı.

12 HAZİRAN NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre 2026 yılı LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın tarihinde değişikliğe gidildi. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan sınavın, yeni kararla 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacağı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın 14 Haziran öncesinde Avustralya ile oynayacağı karşılaşma sonrasında oluşabilecek kutlamalar, trafik yoğunluğu ve çeşitli organizasyonların sınav sürecini etkileyebileceği değerlendirildi.

LGS'nin bir gün öne alınmasının ardından sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda gerekli fiziki hazırlıkların tamamlanabilmesi için 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Karar kapsamında Türkiye genelindeki resmi örgün eğitim kurumlarında ders yapılmayacak. Ayrıca öğretmenler de 12 Haziran tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

12 Haziran neden tatil? MEB duyurdu

2026 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son duyurusuna göre 2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan 14 Haziran tarihi ise yeni düzenleme ile değiştirilmiş oldu.

Sınav oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Birinci oturum olan Sözel Bölüm saat 09.30'da başlayacak. İkinci oturum olan Sayısal Bölüm ise saat 11.30'da uygulanacak.

LGS kapsamında milyonlarca öğrenci liselere yerleştirmede kullanılacak puanı elde etmek için sınava katılacak. Bu nedenle sınavın güvenli ve sağlıklı koşullarda yapılabilmesi adına okul binalarında hazırlık çalışmaları önceden tamamlanacak.

