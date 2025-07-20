Arda Güler için efsane isimden olay sözler! 'İntihar' benzetmesi şaşkına çevirdi

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük koltuğuna oturması ile takımda bir adım öne çıkan ve rolü değişen Arda Güler için İspanyol ekibinin eski futbolcularından Pedja Mijatovic'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Real Madrid, PSG karşısında aldığı ağır mağlubiyetle Kulüpler Dünya Kupası'na veda etti ancak ABD'den iyi bir haberle döndü: Arda Güler.

Milli futbolcu, Carlo Ancelotti yönetiminde bulamadığı forma şansını yeni teknik direktör Xabi Alonso ile bulmaya başladı. Futbolseverler, son maçlarda daha çok oyunu organize eden, takımı yönlendiren ve hücumda da belirleyici olan bir Arda Güler izliyor. Ancak bu durum Pedja Mijatovic’i ikna etmiş gibi görünmüyor.

"BANA GÖRE İNTİHAR OLUR"

El Larguero de la Cadena SER programında konuşan Mijatovic, Arda Güler'in Modric'in yerini alamayacağını belirtti. İspanyol ekibinin eski futbolcusu, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'e Modric'in sahip olduğu sorumluluğu vermek bana göre intihar olur. Takımda üretkenlik eksik, üretken bir oyuncu transfer edilmeli ve Arda'ya zaman tanınmalı."

BU SÖZLER TARAFTARI ŞAŞIRTTI

Arda Güler'e henüz güvenmeyen ve hazır olmadığını belirten Mijatovic'in aksine Xabi Alonso ise milli futbolcuyu planının önemli bir parçası olarak görüyor.

Mijatovic'in bu yorumu Real Madrid taraftarlarını da ters köşeye düşürürken, Arda Güler için destek mesajları paylaşıldı.