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Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hasibe Eren Güldür Güldür Show&#039;dan neden ayrıldı?
Güldür Güldür Show, Sezon Finali, Yeni Projeler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üç sezon boyunca Güldür Güldür Show'da yer alan Hasibe Eren programa veda etti. Nazlı rolü ile seyircilerin karşısına çıkan Hasibe Eren'in Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Güldür Güldür Show’un 13. sezonun başlamasına kısa bir süre kala kadroda sürpriz bir veda yaşandı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören popüler komedi programında Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? sorusu gündeme geldi. 

Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? - 1. Resim

BKM imzalı ve Ali Sunal'ın moderatörlüğünde yayınlanan program, geçtiğimiz günlerde 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? - 2. Resim

HASİBE EREN GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN NEDEN AYRILDI?

Hasibe Eren'nin Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldığı bilinmese de, yeni projeler ve farklı yapımlar için görüşmeler sürdürdüğü belirtiliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasibe Eren, sezon sonunda ekipten ayrıldı ve şu sıralar hem TV hem de dijital projeler için gelen teklifleri değerlendiriyor. Hasibe Eren yeni projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? - 3. Resim

Güldür Güldür Show’un sevilen karakterlerinden biri olan "Nazlı"yı oynayan Hasibe Eren, programın 413. bölümüyle birlikte ekipten ayrıldı. Üç sezondur kadroda yer alan deneyimli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için diziden ayrılmıştır.

Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? - 4. Resim

Hasibe Eren'in ayrılığı sosyal medyada geniş yankı buldu, programın yeni sezon kadrosunda hangi değişikliklerin yaşanacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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