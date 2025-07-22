Güldür Güldür’de şok ayrılık! Sevilen isim ekranlara veda etti

Geçtiğimiz sezon Alper Kul’un ayrılığına sahne olan, Onur Buldu ve Ecem Erkek’in ise geri döndüğü 'Güldür Güldür Show’da yeni sezon öncesi bir veda daha yaşandı. Hasibe Eren ekibe veda etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren BKM yapımı 'Güldür Güldür Show', sevilen bir oyuncusuna daha veda etti. Geçtiğimiz sezon Alper Kul’un kadroda yer almamasıyla dikkat çeken programda, bu kez Hasibe Eren’in ayrılığı seyircileri üzdü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, üç sezondur programda yer alan Eren, keyifle çalıştığını belirttiği ekipten sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

Ünlü oyuncunun şu sıralar hem televizyon hem de dijital projelerle ilgili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

HASİBE EREN KİMDİR?

Hasibe Özlem Eren 6 Haziran 1975 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi.

Daha sonra Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.

1996'da Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır.