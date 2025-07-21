Alişan'ın paylaşımı yürek dağladı! "Hepimizin çok yakınında..."

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş’ı vefatının dördüncü yılında da unutmadı.

Ünlü sanatçı, kardeşinin mezarı başında ailesiyle birlikte dua etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Özledim çok özledim. Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim. Sen gittin ya biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını... Öyle de oldu kardeşim ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar her şeyle. Elimden geldiğince sana söz. Yenilmeyeceğim söz. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum. 4 sene değil 40 sene geçse de benim közlenmiş yaram olarak canımın yarısı olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum Selçuk'um..." dedi.