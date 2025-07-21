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Alişan'ın paylaşımı yürek dağladı! "Hepimizin çok yakınında..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alişan&#039;ın paylaşımı yürek dağladı! &quot;Hepimizin çok yakınında...&quot;
Alişan, Selçuk Tektaş, Vefat, Kardeş, Ölüm, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alişan, 2021’de hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı vefat yıl dönümünde mezarı başında dualarla andı. Ünlü şarkıcı, “Canımın yarısını çok özledim” diyerek duygularını dile getirdi.

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş’ı vefatının dördüncü yılında da unutmadı.

Alişan
Alişan

Ünlü sanatçı, kardeşinin mezarı başında ailesiyle birlikte dua etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Özledim çok özledim. Kardeşimi, canımın yarısını çok özledim. Sen gittin ya biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını... Öyle de oldu kardeşim ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar her şeyle. Elimden geldiğince sana söz. Yenilmeyeceğim söz. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam. Gülüşüne kurban olduğum. 4 sene değil 40 sene geçse de benim közlenmiş yaram olarak canımın yarısı olarak kalacaksın. Seni çok seviyorum Selçuk'um..." dedi.

Alişan'ın paylaşımı yürek dağladı!

"TÜM KAYBETTİKLERİMİZE GİTSİN DUALARIMIZ"

Alişan, yaptığı bir diğer paylaşımda ise “Bu sıcak havada gelen, duamıza 'Amin' diyen herkesten Allah razı olsun. Tüm kaybettiklerimize gitsin dualarımız. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın paylaşımı yürek dağladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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