Gezi davasında tutuklanmıştı! Pınar Deniz'den dikkat çeken 'Ayşe Barım' hamlesi

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim ile yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.

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Ocak ayından bu yana Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim 2025’e erteledi. Barım, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

AJANSLA YOLLARINI AYIRMA KARARI ALDI

Barım’ın kurucu ortağı olduğu ID İletişim’in ünlü oyuncularından biri olan Pınar Deniz, ajansla yollarını ayırma kararı aldı.

Deniz, sosyal medya hesaplarındaki iletişim bilgilerini güncelleyerek ID İletişim’le bağını tamamen kopardı. Ünlü oyuncunun yeni menajerinin ise Ahmet Koraltürk olduğu öğrenildi.