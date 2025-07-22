Türk tankı Asya’ya damga vuracak! Türkiye-Malezya el sıkıştı: Katmerciler’in Eren 4x4’ü resmen envantere giriyor

Türk savunma sanayiinin gururu Katmerciler, Asya Pasifik’te tarihi bir başarıya imza atıyor! Türkiye ile Malezya arasında imzalanacak yeni anlaşma kapsamında, yerli üretim Eren 4x4 zırhlı araç, Malezya ordusunun envanterine resmen giriyor. IDEF 2025’te duyurulacak iş birliğiyle, Türk mühendisliğinin eseri olan Eren 4x4, Asya’da sahaya inmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden Katmerciler, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Malezya ile yeni bir işbirliği anlaşmasına hazırlanıyor. Anlaşma, firmanın geliştirdiği yeni nesil hafif taktik araç "Eren 4×4" üzerine kurulacak.

Katmerciler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, anlaşmanın fuar sırasında Malezyalı savunma sanayi firması Deftech ile imzalanacağını açıkladı. İmza törenine her iki ülkenin şirket CEO'ları da katılacak.

KATMERCİLER'DEN GÜÇLÜ VİTRİN: HIZIR VE O-IKA 2 SAHADA

IDEF 2025'te dikkat çeken bir diğer gelişme ise Katmerciler’in mayına dayanıklı zırhlı aracı Hızır ve Türkiye’de ilk olan insansız kara aracı O-IKA 2 ile sahneye çıkması olacak. Hızır, esnek zırh yapısı, V şeklindeki monokok şasisi ve enerji emici koltukları ile personel güvenliğini ön plana çıkarıyor. 400 beygir gücündeki motoruyla kırsal ve kentsel savaş koşullarında üst düzey performans sergiliyor.

Hızır, saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor, 9 kişilik taşıma kapasitesine sahip ve yüzde 70 tırmanma kabiliyetiyle zorlu arazilerde hareket edebiliyor.

İNSANSIZ KARA ARACIYLA SINIF ATLADI

Türkiye’de türünün ilk örneği olarak geliştirilen O-IKA 2, Aselsan ve Katmerciler iş birliğiyle hayata geçirildi. Üzerinde Aselsan’a ait SARP silah sistemi ve uydu haberleşme ekipmanları bulunuyor. Yüzde 60 tırmanma, yüzde 40 yan eğim kabiliyeti, 900 mm hendek geçişi ve 1 tonluk faydalı yük taşıma kapasitesi ile dikkat çeken sistem, sınır güvenliğinden keşif görevlerine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

Ayrıca mayın temizleme, yaralı tahliyesi ve lojistik taşıma görevlerini de üstlenebilen bu sistem, Türk savunma sanayiinin teknoloji derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

TÜRKİYE-MALEZYA HATTINDA STRATEJİK SAVUNMA ORTAKLIĞI

IDEF 2025 kapsamında atılacak bu adım, Türkiye'nin savunma alanında Asya-Pasifik'teki stratejik ortaklıklarını derinleştirmesi açısından da büyük önem taşıyor. Yeni anlaşmanın, bölgedeki iş birliğini ileri taşıyacak savunma teknolojileri transferini kapsaması bekleniyor.