UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da Osimhen cezalı mı, sakat mı, Lille maçında oynayacak mı sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında 90. dakikada sarı kart gören Nijeryalı golcünün Lille deplasmanında forma giyip giyemeyeceği araştırılıyor. İşte, Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında istediği sonuçları almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden ilk 11'e dönen Osimhen'in Lille karşısında forma giyip giyemeyeceği merak konusu. Peki, Osimhen cezalı mı, sakat mı, Lille maçında oynayacak mı?

Osimhen cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu

OSIMHEN CEZALI MI, SAKAT MI?

Victor Osimhen, 17 Ekim'de oynanan Gençlerbirliği maçının 90. dakikasında sarı kart gördü. Kart nedeniyle Osimhen Lille karşılaşması öncesinde cezalı duruma ise düşmedi. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden ilk 11'de görev almaya başlayan Nijeryalı golcünün Lille maçına engel bir sakatlığı ya da kart cezası yok.

Osimhen cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu

OSIMHEN LILLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, 13 Ekim'de Barcelona ve 17 Ekim'de Gençlerbirliği karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. Osimhen'in Lille karşısında da forma giymesi bekleniyor. Kesin kadro ve oyuncunun görev alıp almayacağı maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un tercihiyle netleşecek.

Osimhen cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda puan almayı hedefliyor.

Osimhen cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

Osimhen cezalı mı, Lille maçında oynayacak mı? Lille-Galatasaray muhtemel 11 maç kadrosu

LILLE-GALATASARAY MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Lille: B. Özer, M. Goffi, N. Ngoy, A. Ribeiro, R. Perraud, B. André, N. Bentaleb, D. Bakwa, N. Mukau, H. Haraldsson, O. Giroud

Galatasaray: U. Çakır, B. A. Yılmaz, D. Sánchez, I. Jakobs, E. Elmalı, M. Lemina, G. Sara, Y. Akgün, A. Batrakov, L. Sané, V. Osimhen

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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