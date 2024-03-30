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Oy verme günü düğün, nişan ve sünnet düğünü yapılır mı? 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oy verme günü düğün, nişan ve sünnet düğünü yapılır mı? 

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim günü düğün yapılabilir mi, sorusuna cevap aranıyor. Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek. Peki, seçim günü kına yapılabilir mi? 31 Mart seçim günü düğün yasak mı, kına, nişan yasak mı? Oy verme günü sünnet düğünü yapılır mı? Merak edilenler haberimizde...

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü bazı yasaklar söz konusu. Bu kapsamda Seçim günü düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü  yapılablir mi, sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar

SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN, NİŞAN, KINA VE SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPILIR MI?

31 Mart oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün, nişan, kına ve sünnet düğünleri yapılabilecek.

Oy verme günü düğün, nişan ve sünnet düğünü yapılır mı?  - 1. Resim

OY VERME GÜNÜ DÜĞÜN VE NİŞAN OLUR MU?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği;

"Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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