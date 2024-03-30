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YSK oy verme saatlerini doğudaki illerde 1 saat erkene aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK oy verme saatlerini doğudaki illerde 1 saat erkene aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine bir gün kala Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'nin doğusunda yer alan Rize, Kahramanmaraş, Malatya, Kars gibi 32 ilde oy kullanma saatlerini değiştirdi. Doğuda oy kullanma işlemi kaçta biter, oy verme süreci kaçla kaç arasında? Konuyla ilgili sorular cevaplandı.

YSK'nın açıklamasının ardından ülkemizin doğusunda kalan otuz iki şehirde oy kullanma saatleri, diğer illerden erkene alındı. Akşam saatlerinde de değişiklik yapılması nedeniyle bu illerde vatandaşların oy kullanma işlemlerini erken bitirmesi gerektiğinin altı çizildi.

DOĞU ŞEHİRLERİNDE İL İL OY VERME SAATLERİ KAÇTA BİTER?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'nin doğusunda yer alan 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu kapsamda, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş süreci 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

YSK oy verme saatlerini doğudaki illerde 1 saat erkene aldı - 1. Resim

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unda yayımlanan karara göre, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmeler göz önünde bulundurularak değişiklik yapılmakta.

DİĞER ŞEHİRLERDE OY KULLANMA SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASINDA?

Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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