Oy vermemenin cezası var mı 2024?

Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, sorusu seçime saatler kala sorgulanmaya başladı. 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanamayacak vatandaşlar oy kullanmama cezası kaç TL, sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Peki, oy vermemenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL? Tüm merak edilenler haberimizde...

Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma görevi gerçekleşmediğinde cezasını Yüksek Seçim Kurulu belirler. Peki, 2024 yerel seçimlerinde oy kullanmama cezası var mı, kaç TL? İşte oy kullanmama cezası 2024...

YERL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI KAÇ TL?

31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanması bekleniyor. 31 Mart seçiminde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen ceza 22 TL idi. 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak uygulanmıştı.. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira oldu. YSK tarafından 2024 yılı için oy kullanmama cezası ilerleyen günlerde belli olacak.