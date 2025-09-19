ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandı

Spor Bilimleri ve BESYO bölümlerini isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 ÖZYES tercih işlemleri tamamlandı, yerleştirme sonuçları yayımlandı.

Yerleştirme sonucuyla bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında, ilgili üniversitelerde resmi iş günleri ve mesai saatleri içinde kayıt işlemlerini yaptırması gerekiyor.

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI