ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandı

ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri için ÖZYES yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Spor Bilimleri ve BESYO bölümlerini isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? 

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 ÖZYES tercih işlemleri tamamlandı, yerleştirme sonuçları yayımlandı.

Yerleştirme sonucuyla bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında, ilgili üniversitelerde resmi iş günleri ve mesai saatleri içinde kayıt işlemlerini yaptırması gerekiyor.

ÖZYES BESYO tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuçlar açıklandı - 1. Resim

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kağıthane'de korkutan anlar! Ağaçlık alan alev alev yandı
