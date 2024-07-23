Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde su kesintisinin 18.00 civarında bitmesi bekleniyor
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
23 Temmuz günü İstanbul Pendik'te meydana gelen su kesintisinin ardından sular ne zaman gelecek merak edilirken vatandaşlar arıza çalışmasının bitmesini bekliyor.
İSKİ'nin planlı arıza çalışmaları kapsamında bugün erken saatlerde başlayan Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki su kesintisi henüz bitmezken kesintinin biteceği saat araştırıldı.
23 TEMMUZ PENDİK GÜZELYALI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İlçe belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışması sebebiyle 100mm çaplı şebeke hattı arızası Güzelyalı Mahallesi'ni kapsarken kesintisin 18.00 civarında sona ermesi bekleniyor.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi