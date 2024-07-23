Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde su kesintisinin 18.00 civarında bitmesi bekleniyor

Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde su kesintisinin 18.00 civarında bitmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde su kesintisinin 18.00 civarında bitmesi bekleniyor
İski̇, Su Kesintisi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz günü İstanbul Pendik'te meydana gelen su kesintisinin ardından sular ne zaman gelecek merak edilirken vatandaşlar arıza çalışmasının bitmesini bekliyor.

İSKİ'nin planlı arıza çalışmaları kapsamında bugün erken saatlerde başlayan Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki su kesintisi henüz bitmezken kesintinin biteceği saat araştırıldı.

23 TEMMUZ PENDİK GÜZELYALI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İlçe belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışması sebebiyle 100mm çaplı şebeke hattı arızası Güzelyalı Mahallesi'ni kapsarken kesintisin 18.00 civarında sona ermesi bekleniyor. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu 8 gündür kayıp
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Feke’de çıkan orman yangını için havadan da çalışma sürüyor - HaberlerAdana Feke’de çıkan orman yangını için havadan da çalışma sürüyorSamsun Yaşardoğu Mahallesi'nde son dakika patlama sesi duyulduğu söyleniyor - HaberlerSamsun Yaşardoğu Mahallesi'nde son dakika patlama sesi duyulduğu söyleniyorLugano-Fenerbahçe maçını spiker Alp Özgen ve Emre Özcan anlatıyor! Maç 20.30’da başlayacak - HaberlerLugano-Fenerbahçe maçını spiker Alp Özgen ve Emre Özcan anlatıyor! Maç 20.30’da başlayacakDct Trading halka arzı katılım endeksine uygun olarak DCTTR hisse koduyla satışa çıkacak - HaberlerDct Trading halka arzı katılım endeksine uygun olarak DCTTR hisse koduyla satışa çıkacakRock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, 4 yıldır konser vermiyor - HaberlerRock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, 4 yıldır konser vermiyorTemmuz ayı faiz kararı yüzde 50'de sabit kaldı! 4 aydır faiz değişmedi - HaberlerTemmuz ayı faiz kararı yüzde 50'de sabit kaldı! 4 aydır faiz değişmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...