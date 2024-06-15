Pendik Kurtköy Hisarcık sokakta elektrik kesintisi anlık arıza çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 14:42 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

15 Haziran günü Pendik'te meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak edilirken anlık çalışmanın sebebi ve kapsadığı yerler araştırılıyor. Vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta araştırırken Ayedaş verilerine göre kesintinin olduğu yerler paylaşıldı.