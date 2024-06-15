Pendik Kurtköy Hisarcık sokakta elektrik kesintisi anlık arıza çalışmaları devam ediyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
15 Haziran günü Pendik'te meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak edilirken anlık çalışmanın sebebi ve kapsadığı yerler araştırılıyor. Vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta araştırırken Ayedaş verilerine göre kesintinin olduğu yerler paylaşıldı.
Bugün sabah saatlerinde meydana gelen elektrik arızasının ardından arıza çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar elektriklerin saat kaçta geleceğini merak ederken ne zaman biteceğini araştırdı.
PENDİK KURTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kesinti anlık arıza sebebiyle oluşurken biteceği saat henüz belirlenmezken 1-2 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Kesinti olan yerler:
KAYNARCA, GÖRKEM Sokak bölgesi, KAYNARCA, GERMİYAN Sokak, BAHÇELİEVLER, İBNİ SİNA Sokak, KURTKÖY, HİSARCIK Sokak, ERTUĞRUL GAZİ, VEDA Sokak, SÜLÜNTEPE, ŞİFAHANE Sokak, ŞEYHLİ, NURTEPE Sokak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi