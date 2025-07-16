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Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk ciddi sınavına çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Portimonense ile özel bir karşılaşmaya çıkacak. Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin rakibi Portimonense, Portekiz 2. Ligi’nde mücadele eden köklü kulüplerden biri. Geçtiğimiz sezon küme düşerek alt lige gerileyen ekip, yeniden Süper Lig’e çıkma hedefiyle kadrosunu güçlendiriyor.

Hazırlık maçında Portimonense Fenerbahçe’ye karşı ciddi bir sınav verecek. Peki, Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı - 1. Resim

PORTİMONENSE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe’nin Portimonense ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, yalnızca dijital platform S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar platform üzerinden yayına erişim sağlayabilecek.

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı - 2. Resim

PORTİMONENSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık kampını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 22.00’de Portimonense ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe hazırlık maçı Portekiz’in Albufeira şehrindeki Estadio Municipal de Albufeira stadında oynanacak.

Portimonense - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı - 3. Resim

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Çağrı Fedai, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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