Mourinho'dan 75 milyon euroluk hamle! Radikal karar takımın çehresini değiştirecek

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi kadroda büyük temizliğe gidiyor. İddialara göre 6 isim satış listesine alındı, 3 futbolcuya ise 'kendinize kulüp bulun' dendi. Beklenen rakam ise 75 milyon euro. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon yaşanan büyük hayal kırıklığından ders alan Fenerbahçe, bu sezon hazırlıklara hızlı başladı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun kuracağı kadroyla şampiyonluğu hedefleyen hem de Avrupa’da başarıya ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren kurmaylar, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda görmek istemediği bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

İLK SIRADA DIEGO CARLOS VAR

Bu isimlerin başında, geçen sezonun devre arasında takıma katılan ancak yaşadığı sakatlık sonrası beklentileri karşılayamayan Diego Carlos geliyor.

İŞTE ÜSTÜ ÇİZİLENLER

Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli stoperin yanı sıra, beklentilerin oldukça altında kalan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder de satış listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu 6 oyuncudan toplamda en az 65 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

3 İSME 'KULÜP BULUN' TALİMATI

Ayrıca; Emre Mor, Lincoln Henrique ve Miha Zajc gibi isimlerin de yeni sezonda kadroda yer almayacağı belirtildi. Bu oyunculara kulüp bulmaları bildirildi. Bu isimlerin de takımdan ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına toplamda yaklaşık 75 milyon euro girmesi bekleniyor.

16 YABANCI VAR

Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu isimlerin en az yarısıyla kısa süre içinde yolların ayrılması planlanıyor.