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Haberler > Spor > Fener’in son umudu! Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son, Ada’dan ayrılacak 

Fener’in son umudu! Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son, Ada’dan ayrılacak 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fener’in son umudu! Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son, Ada’dan ayrılacak 
Futbol, Fenerbahçe, Tottenham, Heung-min Son, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz basını, Londra ekibinde kadroda düşünülmeyen Güney Koreli oyuncuya en ciddi teklifin Fenerbahçe’den geldiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı

Yeni sezon için John Duran, Archie Brown, kaleci Tarık Çetin ve genç oyuncu Abdou Aziz Fall dışında henüz herhangi bir isme imza attırmayan Fenerbahçe’de Heung-Min Son aşkı yeniden alevlendi.

MOURİNHO DA İSTİYOR

PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio için beklemede olan sarı lacivertliler Son için de girişimlerini sürdürüyor. İngiliz basını, Tottenham’da önümüzdeki dönemde düşünülmeyen Son için en ciddi teklifin Fenerbahçe’den geldiği vurgulandı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da istediği Güney Koreli oyuncu Ada’dan ayrılmak istiyor.

Fener’in son umudu! Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son, Ada’dan ayrılacak  - 1. Resim

THOMAS FRANK SİLDİ

Yıldız futbolcu, Tottenham ile antrenmanlara başlamış durumda. Ancak İngiliz basınına göre oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Başka takımların teklifine de sıcak bakan futbolcunun yakın zamanda karar vermesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Son’un Tottenham’ın yeni teknik hocası Thomas Frank tarafından istenmediği belirtilirken Fenerbahçe’nin bu transfer için 30 milyon avroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. Piyasa değeri 16 milyon avro olarak gösterilen Son için Tottenham 30 milyon avro istiyor. 

Fener’in son umudu! Tottenham’ın yıldızı Heung-min Son, Ada’dan ayrılacak  - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon Tottenham’da toplam 46 maça çıkan Heung-Min Son, bu müsabakalarda 11 gol atarken 12 de asist yapmıştı. Arap kulüplerinden astronomik teklifler alan Son, Avrupa’dan ayrılmak istemiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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