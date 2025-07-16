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Hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlık aşılama sürecinin devam ettiğini duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlık aşılama sürecinin devam ettiğini duyurdu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şap hastalığının yayılımının önlenmesi amacıyla kapatılan hayvan pazarlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aşılama sürecinin tamamlanması ile hayvan pazarlarının peyderpey açılacağı belirtildi.

Hayvan pazarları kısa bir süre önce şap hastalığını önlemek ve aşılama sürecinin başlatmak amacıyla kapatılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada aşılama sürecinde sonlara yaklaşıldığı belirtilerek sahaya yeni serotip olan SAT1’e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edildiği duyuruldu.

Hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlık aşılama sürecinin devam ettiğini duyurdu! - 1. Resim

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkan yeni SAT1 serotipli şap virüsü sebebiyle 2 Temmuz Çarşamba günü hayvan pazarları kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığının yayılımını önlemek için yerli aşı ile geniş çaplı aşılama kampanyası başlattı.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada hayvan pazarlarının aşılama sürecinin tamamlanması ile peyderpey açılacağı belirtildi.

Hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlık aşılama sürecinin devam ettiğini duyurdu! - 2. Resim

HAYVAN PAZARLARI NEDEN KAPATILDI?

Kurban Bayramı sonrasında ortaya çıkan yeni tip şap virüsü (SAT1-serotipi) hayvan pazarlarında hızla yayılmaya başladı. Özellikle bayram döneminde hayvan pazarlarında yaşanan yoğunluk, enfekte hayvanların başka bölgelere taşınması virüsün yayılma riskini artırdı.

Hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlık aşılama sürecinin devam ettiğini duyurdu! - 3. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemeleri sonucu şap virüsünün daha önce Türkiye’de görülmeyen bir varyantı olduğunu tespit etti. Bu durum üzerine acil eylem planı devreye sokuldu ve hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Önlem olarak, ülke genelindeki tüm hayvan pazarları kapatıldı ve karantina tedbirleri sıkılaştırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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