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Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı Türkiye'nin radarında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı Türkiye&#039;nin radarında
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şap hastalığı, hayvansal kaynaklı viral bir enfeksiyon olarak bilinir. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda ap hastalığı insana bulaşır mı? sorusu gündeme geldi.

Şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarlarından art arda duyurular gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı aldığı yeni önlemler aldı ve Türkiye genelinde hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu.

Peki, şap hastalığı insana bulaşır mı? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı Türkiye'nin radarında - 1. Resim

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı insanlara çok nadir bulaşabilir. Yani insanlara buluşma ihtimali oldukça azdır. 

İnsanlara şap hastalığının bulaşması durumunda belirtileri genellikle hafiftir, ağır seyretmez ve insandan insana geçmez.

Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı Türkiye'nin radarında - 2. Resim

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Şap hastalığı, birçok yolla bulaşabilmektedir. Özellikle hasta olan hayvana temas etmede, bulaşık yem, su ve ekipmanları, hastalık taşıyan insanların kıyafet veya ayakkabıları, hava yoluyla (özellikle kapalı alanlarda) , yetersiz dezenfekte edilmiş taşıma araçlarında oldukça risklidir. Bu nedenle bir bölgede şap hastalığı görüldüğünde hızla karantina altına alınır. 

Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı Türkiye'nin radarında - 3. Resim

ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şap hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bu sebeple önleme ve aşılamayla korunma en etkili yöntemlerden biridir. Şap hastalığının da belirtileri şunlardır;

  1. Ağızda salya artışı
  2. Ayak ve ağız çevresinde içi su dolu kabarcıklar
  3. Yüksek ateş
  4. Topallama
  5. Yem yememe, süt veriminde düşüş

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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