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ABD’de ölümcül akciğer vebası geri döndü! Yıllar sonra ilk ölüm

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD’de ölümcül akciğer vebası geri döndü! Yıllar sonra ilk ölüm
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’nin Arizona eyaletinde Orta Çağ’ın kara kabusu geri döndü! Coconino bölgesinde bir kişi, ölümcül akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybetti. 2007’den bu yana ilk kez görülen ölüm vakası bölge halkını paniğe sevk ederken, yetkililer hastalığın solunum yoluyla insandan insana bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino bölgesinde, 2007 yılından bu yana ilk kez bir kişi akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybetti.

Coconino bölgesinin internet sitesinde yapılan açıklamada, bir bölge sakininin "pnömonik veba" olarak da bilinen akciğer vebası sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden kişiye ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

ABD’de ölümcül akciğer vebası geri döndü! Yıllar sonra ilk ölüm - 1. Resim

AKCİĞER VEBASI NEDİR?

Akciğer vebası, vebanın en öldürücü ve en az görülen türü olarak tanımlanıyor. Hastalık, dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen "yersinia pestis" bakterisinin akciğere yerleşmesiyle zatürreye neden oluyor.

Solunum yoluyla yayılan damlacıklar aracılığıyla insandan insana bulaşabilen akciğer vebası, 1346-1353 yılları arasında milyonlarca can kaybına yol açmıştı. Salgının kesin kaynağına dair farklı teoriler ortaya atılmış ancak net bir sonuca ulaşılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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