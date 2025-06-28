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Komşuda Afrika domuz vebası vakası! Alarma geçtiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Komşuda Afrika domuz vebası vakası! Alarma geçtiler
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan’ın Serez iline bağlı Amfipoli bölgesindeki bir çiftlikte Afrika domuz vebası vakası tespit edildi. Hastalık, 50 domuzun bulunduğu küçük bir tesiste görülürken, çevrede başka üretim tesisi bulunmadığı belirtildi. Enfekte hayvanlar itlaf edilirken, bölgeden domuz ve domuz ürünlerinin çıkarılması yasaklandı. Tarım Bakanlığı, geçici olarak domuz alım satımını da durdurdu. İnsanlara bulaşmayan bu hastalık, domuzlar arasında oldukça bulaşıcı ve ölümcül.

Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Serez iline bağlı Amfipoli bölgesinde bulunan bir çiftlikte Afrika domuz vebası (ASF) vakası tespit edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, hastalığın 50 domuzun bulunduğu küçük bir çiftlikte görüldüğü, çevrede başka bir domuz üretim tesisinin bulunmadığı bildirildi. Bölgede acil önlemlerin yürürlüğe girdiği aktarılan haberlerde, uzman veteriner ekiplerin enfekte hayvanların itlafı ve sağlık koşullarına uygun şekilde gömülmesi işlemlerine başladığı kaydedildi.

Yunanistan Tarım Bakanlığı da Serez bölgesinden canlı domuzlar ile domuz ürünlerinin çıkarılmasının yasaklandığını ve domuz alım satımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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