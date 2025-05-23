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Yer: Bodrum! Davetliler ne olduğunu anlamadı... Domuz düğüne daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Bodrum! Davetliler ne olduğunu anlamadı... Domuz düğüne daldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açık alanda yapılan bir düğün töreninde kısa süreli panik yaşandı. Şehre inen bir yaban domuzu, düğün alanına girerek davetlilerin arasına daldı.

İlginç olay, Bodrum'un Umurca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Yer: Bodrum! Davetliler ne olduğunu anlamadı... Domuz düğüne daldı - 1. Resim

KORKU YAŞANDI

Yaban domuzu, sokak aralarından geçerek düğün yapılan alana giriş yaptı. Dans eden ve sandalyede oturan davetliler, domuzun kalabalığa doğru koşmasıyla büyük korku yaşadı. Bazı misafirler panikle yerinden kalkarken, bazılarıysa cep telefonlarına sarılıp o anları görüntüledi.

DÜĞÜN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Hayvanın kısa sürede alandan çıkmasıyla düğün kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Bölge sakinleri, özellikle yaz aylarında ormanlık alandan inen yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim yerlerinde görülebildiğini ancak bir düğün eğlencesine bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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