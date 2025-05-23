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Antalya'da korkunç manzara! Sahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da korkunç manzara! Sahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Denizkent Sahili'ne giden vatandaşlar kötü kokudan rahatsız oldu. Birçok vatandaş evlerine geri dönerken, kötü kokunun nedeninin kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğu anlaşıldı. Durum hemen yetkililere bildirildi.

Dün akşam denize girmek ve piknik yapmak için Denizkent Sahili'ne gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan kötü koku nedeniyle geri dönerken, az sayıdaki vatandaş ise denize girmeye devam etti.

KOKUNUN NEDENİ İNEK LEŞİ ÇIKTI 

Çevredeki vatandaşlar çevreyi kontrol ettiğinde kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğu anlaşıldı.

Antalya'da korkunç manzara! Sahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktı - 1. Resim

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ 

Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen inek leşinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.

Antalya'da korkunç manzara! Sahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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