Antalya'da korkunç manzara! Sahildeki kötü kokunun nedeni bakın ne çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Denizkent Sahili'ne giden vatandaşlar kötü kokudan rahatsız oldu. Birçok vatandaş evlerine geri dönerken, kötü kokunun nedeninin kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğu anlaşıldı. Durum hemen yetkililere bildirildi.

Dün akşam denize girmek ve piknik yapmak için Denizkent Sahili'ne gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan kötü koku nedeniyle geri dönerken, az sayıdaki vatandaş ise denize girmeye devam etti.

KOKUNUN NEDENİ İNEK LEŞİ ÇIKTI

Çevredeki vatandaşlar çevreyi kontrol ettiğinde kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğu anlaşıldı.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen inek leşinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.