Avustralya’da %100 ölümcül virüs alarmı! Yarasadan bulaştığı tespit edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya’da korkutan virüs alarmı! Kuduzun akrabası olan ve %100 ölümcül olduğu bilinen yarasa kaynaklı ABLV nedeniyle 4. ölüm vakası doğrulandı. Halkın yarasalardan uzak durması istendi.

Avustralya'da yarasa ısırığı sonrası ölümcül lyssavirus (ABLV) bulaşan bir adam hayatını kaybetti. Uzmanlar, "Virüs bulaştığında ölüm oranı %100" diyerek korkutan uyarıda bulundu.

YARASA ISIRIĞI ÖLÜMCÜL TEHLİKE TAŞIYOR

Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Bakanlığı, 50’li yaşlarındaki bir erkeğin birkaç ay önce yarasa tarafından ısırıldığını ve geçen Perşembe günü hastanede öldüğünü doğruladı.

NSW Health açıklamasında “Trajik kayıpları için ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

Söz konusu vaka, Avustralya’da belgelenen ve tamamı ölümle sonuçlanan dördüncü ABLV enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti.

KUDUZLA YAKIN AKRABA, %100 ÖLÜMCÜL

Veteriner hekim Dr. Alison Peel, virüsü şöyle açıkladı:

“ABLV, Avustralya yarasalarında doğal olarak bulunan ve kuduzla çok yakından ilişkili bir virüstür. Bulaşması için yarasanın tükürüğünün bir yaraya temas etmesi gerekir.”

Peel, yalnızca yarasalarla fiziksel temasın bulaşmada rol oynadığını, uçan tilkilerin yakınında bulunmanın risk oluşturmadığı vurguladı.

"SEMPTOMLAR BAŞLADIĞINDA SONUÇ KAÇINILMAZ"

Moleküler virolog Profesör Vinod Balasubramaniam ise virüsün ciddiyetine dikkat çekti:

“Semptomatik hale geldiğinde ABLV enfeksiyonunun ölüm oranı yüzde 100’dür ve etkili bir tedavisi yoktur. Virüs hızla sinir sistemine ilerleyerek ölümcül ensefalomiyelite neden olur.”

ABLV enfeksiyonu, haftalardan yıllara uzayabilen asemptomatik bir dönemin ardından aniden ölümcül semptomlarla kendini gösterebiliyor.

AVUSTRALYA'DA DÖRDÜNCÜ ÖLÜMCÜL VAKA

Virüs ilk kez 1996’da Ballina yakınlarında keşfedildi. Aynı yıl bir yarasa bakıcısı kadın ısırılma sonrası hayatını kaybetti.

1998 ve 2013 yıllarında da yarasa ısırıkları iki ölüme neden oldu.

Queensland’deki Avustralya Yarasa Kliniği’nin yöneticisi Trish Paterson, virüsün yarasa popülasyonunun yüzde 0,1’inden azında bulunduğunu açıkladı.

Dr. Peel, “Sadece bakarak bir yarasanın enfekte olup olmadığını anlamak mümkün değil” dedi.

Uzmanlar, yarasalardan uzak durmanın en etkili korunma yolu olduğunun altını çiziyor.

Profesör Balasubramaniam, “NSW’deki bu vaka halk sağlığı için önemli bir uyarı. İnsanlar yarasalarla doğrudan temastan kaçınmalıdır” dedi.

Melbourne Üniversitesi At Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Profesör James Gilkerson ise şunları söyledi:

“Aşısız kişiler vahşi doğada yarasalara dokunmamalı. Yaralı bir yarasa bulunursa yerel yaban hayatı kurtarma ekiplerine haber verilmelidir.”

Profesör Balasubramaniam ayrıca veterinerler ve yaban hayatı bakıcılarının kuduz aşısı olmalarının önemini vurguladı. Isırık veya tırmalama halinde yaranın derhal temizlenmesi ve tıbbi yardım alınması gerektiğini de belirtti.