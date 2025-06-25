Yarasalar yine sahnede! Çin’de iki yeni ölümcül virüs ortaya çıktı: Aşısı bulunamıyor

Çin'de yürütülen son araştırmalar, küresel sağlık camiasını yeniden alarma geçirdi. Yarasalar üzerinde yapılan incelemelerde keşfedilen iki yeni virüs, yüksek ölüm riskiyle bilim insanlarını bile tedirgin etti.

Çin'in Yunnan eyaletinde yapılan kapsamlı bir araştırmada, insanlara bulaşma potansiyeli taşıyan ve henüz aşısı ya da ilacı bulunmayan iki yeni virüs tespit edildi. Virüslerin, ölümcül Nipah ve Hendra virüsleriyle yakın akraba olduğu açıklandı.

BİLİM İNSANLARI UYARDI: CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ

Yunnan Endemik Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü’nden uzmanlar, dört yıl boyunca 10 farklı türe ait 142 yarasanın böbreklerini analiz etti. Genetik dizileme ile elde edilen 22 virüsten 20’si ilk kez tanımlandı. En tehlikeli olanları ise, ölüm oranı yüzde 75’e kadar çıkabilen henipavirüsler oldu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, "Bu virüsler insanlara doğrudan temas, idrar, dışkı veya yarasa tükürüğüyle kontamine olmuş meyveler ve su yoluyla geçebilir. Genellikle de ara konak hayvanlar üzerinden bulaşır" dedi.

HENÜZ ÖNLEMİ YOK: AŞISI YOK, TEDAVİSİ YOK

Yeni keşfedilen henipavirüslerin, daha önce insanlarda salgınlara yol açan Nipah ve Hendra ile genetik yakınlığı ciddi kaygılara neden oldu. Şu anda bu virüslere karşı etkili bir aşı veya tedavi mevcut değil.

Özellikle Nipah virüsü hakkında yapılan açıklamada, "Akut solunum yetmezliği ve beyin iltihabına yol açabilen bu virüsün ölüm oranı yüzde 35 ila 75 arasında değişiyor" uyarısı yapıldı. Hendra virüsünün ise sadece insanlarda değil, atlar arasında da yaygın ölümlere yol açtığı belirtildi.

COVID GÖLGESİ: YENİ SALGININ ADRESİ YİNE YARASA MI?

Koronavirüs pandemisinin de yarasalardan yayılmış olabileceği ihtimali hâlâ güçlü şekilde tartışılırken, Çin’de yeni virüslerin ortaya çıkması "salgın" korkusunu yeniden gündeme getirdi. COVID-19’un kaynağı hâlâ kesin olarak açıklığa kavuşmamışken, uzmanlar bir sonraki pandeminin habercisi olabilecek bu virüslerin kontrol altına alınamaması durumunda küresel riskin kaçınılmaz olduğunu söyledi.