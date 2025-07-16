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Faladdin kapatıldı mı? Uygulama sessizliğe büründü!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Faladdin kapatıldı mı? Uygulama sessizliğe büründü!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında suç geliri elde etme iddiasıyla adli işlem başlattı. Yaşanan bu gelişme Faladdin uygulaması kapatıldı mı sorusunu gündeme taşıdı. Peki Faladdin kapatılacak mı?

Ücretli fal ve astroloji hizmetleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Faladdin uygulaması, hakkında başlatılan adli işlem sonrası gündem oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında “suç gelirinden kazanç sağlama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu gelişme Faladdin uygulaması kapatıldı mı sorusunu gündeme taşıdı.

Faladdin kapatıldı mı? Uygulama sessizliğe büründü! - 1. Resim

FALADDİN KAPATILDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faladdin ve Binnaz uygulamaları üzerinden ücretli hizmet sunarak yasa dışı kazanç sağlandığı iddiasıyla Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem başlattı. Taşdelen’in gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında Faladdin kapatıldı mı sorusu araştırılmaya başlandı.

Uygulamada şu an için teknik bir erişim sorunu yaşanmıyor. Ancak soruşturma devam ederken Faladdin’in geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Faladdin kapatıldı mı? Uygulama sessizliğe büründü! - 2. Resim

FALADDİN KAPATILACAK MI?

Soruşturmayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/43514 numaralı dosya kapsamında Sertaç Taşdelen’in sahibi olduğu Faladdin ve Binnaz uygulamalarının fal, tarot, burç yorumları, astroloji, yıldız haritası ve medyum hizmetleri karşılığında ücret aldığı belirlendi.

Bu hizmetlerin karşılığında elde edilen kazançların suç geliri kapsamında değerlendirilebileceği belirtilirken, soruşturma sonunda uygulamanın kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin karar yargı sürecine bağlı olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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