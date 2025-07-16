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Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Faladdin'in kurucusu olarak tanınıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Faladdin&#039;in kurucusu olarak tanınıyor
Gözaltı Kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mobil Uygulama, Suç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Faladdin ve Binnaz internet siteleri ve mobil uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi. Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

Faladdin ve Binnaz mobil uygulaması ve internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Sertaç Taşdelen kimdir, nereli?

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

1983 yılında Ankara'da doğud. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kariyerine 22 yaşında Dubai’de Ernst & Young’da Yönetim Danışmanı olarak başladı. 2010 yılında aynı şirketin Singapur ofisine transfer oldu. 

Annesi Binnaz hanımın hobisinden yola çıkarak hazırladığı "Binnaz" uygulaması 2011 yılında çıktı ve kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Haziran 2012'de kurumsal hayatı bırakarak girişimcilik faaliyetlerine yöneldi. 

Binnaz'ın ardından 2017 yılında "Faladdin"i kurdu. 

Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Faladdin'in kurucusu olarak tanınıyor - 1. Resim

FALADDİN KURUCUSU SERTAÇ TAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Sertaç Taşdelen 42 yaşında. 2011 yılında kurduğu Binnaz'ın geniş kitlelere yayılması 2017 yılında Faladdin uygulamasını doğurdu. 25 milyondan fazla kullanıcısı olduğu biliniyor.

Sertaç Taşdelen kimdir, kaç yaşında? Faladdin'in kurucusu olarak tanınıyor - 2. Resim

SERTAÇ TAŞDELEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verilerek banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu.

Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde edip suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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