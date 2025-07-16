Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarında 2026 sezonu kura heyecanı yaşandı. Lüksemburg’da düzenlenen kura çekimi sonucunda Türk voleybol takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’ndaki rakipleri belli oldu. Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri kimler, Galatasaray, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe 2026 CEV rakipleri belli oldu mu sorgulanıyor.

Kadın ve erkeklerde Türkiye’yi temsil edecek ekiplerin yer aldığı gruplarda zorlu mücadeleler voleybolseverleri bekliyor. Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde Türkiye ile İtalya takımları arasında dört ayrı grupta dikkat çeken eşleşmeler yaşandı. Peki, Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri kimler? Galatasaray, VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe 2026 CEV rakipleri belli oldu mu?

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA'DAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

2026 CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar kategorisinde Türkiye’yi VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor temsil ediyor. Türk temsilcileri kura sonucunda birbirinden güçlü ekiplerle eşleşti.

VakıfBank A Grubu’nda İtalyan devi Allianz Vero Volley Milano, Almanya’dan SC Potsdam ve elemelerden gelecek bir takımla mücadele edecek.

CEV 2026 EŞLEŞMELERİ

Kadınlar

CEV ZEREN Group Şampiyonlar Ligi

A Grubu: VakıfBank (Türkiye), Savino Del Bene Scandicci (ITA), CS Volei Alba Blaj (ROU), Elemelerden Gelecek Takım (15/16 Galibi)

B Grubu: Fenerbahçe Medicana (Türkiye), Grow Budowlani Lodz (POL), Igor Gorgonzola Novara (ITA), Elemelerden Gelecek Takım (13/14 Galibi)

C Grubu: Numia Vero Volley Milano (ITA), Eczacıbaşı (Türkiye), OK Zeleznicar Lajkovac (SRB), Elemelerden Gelecek Takım (11/12 Galibi)

D Grubu: A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (ITA), LKS Commercecon Lodz (POL), Dresdner SC (GER), Zeren Spor (Türkiye)

E Grubu: Developres Rzeszow (POL), SSC Palmberg Schwerin (GER), Levallois Paris Saint Cloud (FRA), Elemelerden Gelecek Takım (09/10 Galibi)

CEV Kupası

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Galatasaray Daikin - FC Porto (Portekiz)

Türk Hava Yolları - Avarca de Menorca (İspanya)

İlk maçlar; 25-27 Kasım 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 2-4 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler

CEV Şampiyonlar Ligi

A Grubu: Trentino Itas (ITA), Ziraat Bankkart (Türkiye), Tours VB (FRA), Elemelerden Gelecek Takım (25/26 Galibi)

B Grubu: Bogdanka LUK Lublin (POL), Galatasaray (Türkiye), Knack Roeselare (BEL), Halkbank (Türkiye)

C Grubu: Berlin Recycling Volleys (GER), Sir Sicoma Monini Perugia (ITA), VK Lvi Praha (CZE), Elemelerden Gelecek Takım (27/28 Galibi)

D Grubu: Aluron CMC Warta Zaweiercie (POL), SVG Lüneburg (GER), Sporting CB Lisboa (POR), Asseco Resovia Rzeszow (POL)

E Grubu: Cucine Lube Civitanova (ITA), PGE Projekt Warsawa (POL), Volley Haasrode Leuven (BEL), Montpellier HSC VB (FRA)

CEV Kupası

2026 CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

On Hotels Alanya Belediye - Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana - Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turundan Gelecek Takım (25/26 Kaybedeni)

İlk maçlar; 9-11 Aralık 2025 tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

CEV Challenge Kupası

2026 Challenge Kupası 32'li Finaller Turu

Altekma - Sliedrecht Sport (Hollanda)/ Mjolnir Klasvik (Faroe Adaları) Eşleşmesinin Galibi