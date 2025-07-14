Bugün voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ni üst üste yaşadığı Çekya, İtalya ve Sırbistan yenilgileriyle 6. sırada tamamladı. Çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak. Voleybolseverler ise bugün voleybol maçı var mı sorguluyor.

Bugün voleybol maçı var mı, Filenin Sultanları maçı ne zaman soruları sporseverlerin gündeminde. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Çeyrek finallere ligi 6. sırada tamamlayarak giden Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

14 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'nin voleybol maçı yok. Filenin Sultanları çeyrek final öncesi son maçına 13 Temmuz Sırbistan karşısında çıktı. 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol takımı çeyrek final etabına kadar maça çıkmayacak. Bugün Türkiye'nin voleybol maçı yok.

16-20 Temmuz arası Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde Türkiye'nin maçları oynanacak. Filenin Sultanları ise 24 Temmuz Perşembe günü Japonya ile çeyrek final maçı oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi çeyrek final etabında Japonya ile mücadele edecek. Japonya'yı elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Maçın TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor. Çeyrek final kadrosu ise henüz belli olmadı.