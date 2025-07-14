Türkiye-Japonya maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçına geri sayım
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Voleybolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Türkiye-Japonya maçı hakkında bilgiler...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak. Finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya karşısında sahada olacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.
TURNUVADA DİĞER ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.
YARI FİNALDEKİ OLASI RAKİPLER BELLİ OLDU
Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.