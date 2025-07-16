Adnan Oktar ne zaman ve neden tutuklandı? Adnan Oktar son hali sonrası beraat etti iddiaları gündeme geldi

Kamuoyunda uzun yıllar tartışmalara konu olan Adnan Oktar davasında yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal medyada dolaşıma giren ve Oktar’ın beraat ettiğini öne süren bazı paylaşımlar gündem olurken, resmi yargı kararları bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Adnan Oktar ne zaman ve neden tutuklandı merak edilirken Adnan Oktar beraat mi etti soruları da gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye'de tarihe geçen davalardan biri olan Adnan Oktar örgütü yargılamasında, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Temmuz 2024'te önemli bir karara imza attı. Oktar hakkında yerel mahkemece verilen ağır hapis cezası, yüksek mahkeme tarafından onandı. Peki, Adnan Oktar ne zaman ve neden tutuklandı?

ADNAN OKTAR NEDEN TUTUKLANDI?

Adnan Oktar “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “çocukların cinsel istismarı”, “cinsel saldırı”, “eğitim hakkını engelleme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi birçok ağır suçtan yargılandı.

Yargıtay kararına göre Oktar’ın lideri olduğu örgüt, sistematik bir cinsel sömürü düzeni kurdu ve “Turnike Sistemi” adı verilen yapıyla mağdurları baskı altına alarak istismar etti. Oktar’ın hem bu yapıyı kurduğu hem de tüm suçlara doğrudan ya da dolaylı şekilde liderlik ettiği belirlendi.

ADNAN OKTAR NE ZAMAN TUTUKLANDI?

Adnan Oktar 11 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul merkezli büyük bir operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından tutuklanan Oktar hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

2022 yılında yerel mahkeme tarafından verilen ceza kararının ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Temmuz 2024’te Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Oktar’a verilen 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezasını onayladı.

ADNAN OKTAR BERAAT Mİ ETTİ?

Son dönemde sosyal medyada Oktar’ın beraat ettiğine dair iddialar ortaya atılsa da iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Adnan Oktar beraat etmedi, cezaevindeki süreci devam ediyor.

Oktar’a sadece “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan verilen ceza “dava yokluğu” nedeniyle bozuldu. Fakat diğer tüm suçlardan verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı.

ADNAN OKTAR SON HALİ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali, avukatı tarafından paylaşıldığı iddia edilen bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan karede Adnan Oktar son hali ile yaşlanmış ve oldukça zayıflamış şekilde görüldü. Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı yorumladı.

ADNAN OKTAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

69 yaşında olan Adnan Oktar 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çerkes kökenli olduğu bilinen Oktar’ın asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir.

Genç yaşta babasını kaybeden Adnan Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. İstanbul’a taşındıktan sonra önce Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık Bölümü’ne, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih bölümüne kaydoldu, ancak okulları tamamlamadan ayrıldı.

1990’lı yıllardan itibaren kamuoyunun dikkatini çeken Adnan Oktar televizyon yayınları, kurduğu cemaat yapısı ve kamuoyunda “kedicikler” olarak anılan kadın takipçileriyle tanındı.