Adnan Oktar'ın son hali paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 09:51 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 09:54 - Güncelleme:

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Geçtiğimiz yıl 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali olduğu iddia edilen bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Adnan Oktar'ın avukatı tarafından paylaşıldığı iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haber Adnan Oktar'ın savunması mahkemeye damga vurdu: Kadınların bana olan sevgisi kıskanıldı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Temmuz 2024'te "suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Oktar'ın fotoğrafına sosyal medyada kullanıcılar tarafından binlerce yorum yapıldı. İşte o paylaşılan fotoğraf:

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci