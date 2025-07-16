16 Temmuz Instagram erişim sorunları gündeme geliyor. Kullanıcılar tarafından akış yenileme ve hikayeler yüklenmiyor sorunları bildiriliyor. Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek sorgulamaları 16 Temmuz Instagram çökme raporları kontrol ediliyor.

Instagram çöktü mü, 16 Temmuz Instagram çökme raporları kontrol ediliyor. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, sosyal medya platformuna bağlanırken çeşitli problemler yaşıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

16 Temmuz Çarşamba günü birçok Instagram kullanıcısı, erişim sorunları yaşadığını bildiriyor. Akış yenileme ve hikayeler yüklenmiyor geri bildirimleri yapılıyor. Uygulamaya giriş yapamama ve paylaşımların yüklenmemesi gibi problemler, teknik bir sorun olup olmadığı konusunu gündeme taşıdı.

16 TEMMUZ INSTAGRAM ÇÖKME RAPORLARI

16 Temmuz Instagram'da yaşanan erişim sorunu ve hata bildirimleri sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılar uygulamanın çöktüğünü bildirirken Downdedector raporlarına göre Instagram'da güncel bir problem olmadığı görünüyor.

Kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, uygulamanın son sürümünde güncel olmaması gibi nedenlerle erişim problemi yaşayabileceği belirtiliyor.