Instagram hesabınızı geçici olarak dondurmak ve sosyal medyada ara vermek istiyorsanız adım adım Instagram hesabı dondurma rehberi haberimizde yer alıyor. Bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden hesabınızı bu aşamalarla kolayca dondurabilirsiniz.

Sosyal medya platformlarından en popüleri olan Instagram, milyonlarca kullanıcısıyla günlük yaşamın önemli bir parçası. Ancak kullanıcılar, zaman zaman dijital detoks yapmak, gizlilik endişeleri veya başka nedenlerle Instagram hesaplarını dondurarak sosyal medyaya ara vermek isteyebiliyor. Peki, Instagram 'hesap dondurma' nasıl yapılır? İşte tüm aşamaları...

INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma, kullanıcıların hesaplarını geçici olarak devre dışı bırakmasını sağlayan bir özelliktir.

Böylece hesabınızı tamamen silmeden sosyal medyaya ara verebiliyorsunuz.

Hesabınızı dondurduğunuzda, profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz diğer kullanıcılar tarafından görünmez hale gelir.

İstediğiniz zaman hesabınıza tekrar giriş yaparak tüm içeriklerinizi geri getirebilirsiniz.

Instagram bu işlemi haftada yalnızca bir kez yapmanıza izin verdiğini unutmamak gerekiyor.

ADIM ADIM INSTAGRAM HESABI DONDURMA

Instagram hesabınızı dondurmak için öncelikli olarak web tarayıcısı kullanmanız gerekiyor.

İşlem mobil uygulama üzerinden doğrudan yapılırken ilk adım olarak instagram.com adresine gidin ve kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın.

Ardından profil sayfanıza ulaşmak için sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayın.

"Profil Düzenle" seçeneğine girdikten sonra sayfanın alt kısmında yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" bağlantısına tıklayın.

Bu işlemin ardından dondurma işleminin son adımına yönlendirileceksiniz. Çıkan sayfada Instagram hesabınızı neden dondurmak istediğiniz seçeneğini seçtikten sonra “Hesabı Geçici Olarak Kapat” butonunu işaretleyin

Bu aşamadan hemen önce güvenlik nedeniyle şifrenizi yeniden girmeniz istenecek.

Bunun dışında 'Hesaplar Merkezi' üzerinden birden fazla sosyal medya hesabını yöneten kullanıcılar dondurma işlemini yapabiliyor.