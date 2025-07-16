Ayağında aniden yanma hissetti! Kardeşi telefon ışığını tuttuğunda gördüklerine inanamadı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde bir genç, evinin önünde oturduğu sırada akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Evinin önünde sandalyede oturan 28 yaşındaki Kasım D., ayağında ani bir yanma hissedince önce arı soktuğunu düşündü.
Kardeşinin cep telefonunun ışığıyla yapılan kontrolde akrep olduğunu anlayan Kasım D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız