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Ayağında aniden yanma hissetti! Kardeşi telefon ışığını tuttuğunda gördüklerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayağında aniden yanma hissetti! Kardeşi telefon ışığını tuttuğunda gördüklerine inanamadı
Siirt, Kurtalan, Akrep Sokması, Sağlık, Hastane, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde bir genç, evinin önünde oturduğu sırada akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evinin önünde sandalyede oturan 28 yaşındaki Kasım D., ayağında ani bir yanma hissedince önce arı soktuğunu düşündü.

Kardeşinin cep telefonunun ışığıyla yapılan kontrolde akrep olduğunu anlayan Kasım D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Ayağında aniden yanma hissetti! Kardeşi telefon ışığını tuttuğunda gördüklerine inanamadı - 1. Resim

Hastanede yapılan müdahalenin ardından gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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