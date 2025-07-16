Ayağında aniden yanma hissetti! Kardeşi telefon ışığını tuttuğunda gördüklerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2025 11:00 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 11:07 - Güncelleme:

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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde bir genç, evinin önünde oturduğu sırada akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evinin önünde sandalyede oturan 28 yaşındaki Kasım D., ayağında ani bir yanma hissedince önce arı soktuğunu düşündü. İlgili Haber Cem Yiğit Üzümoğlu'na hapis talebi! Olay mesajlar ortaya çıktı: "Nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?" Kardeşinin cep telefonunun ışığıyla yapılan kontrolde akrep olduğunu anlayan Kasım D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız