Prison Break Netflix'ten kalktı mı?

Unutulmaz yapıtlar arasında yer alan Prison Break günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Aradan 20 yıl geçse bile konusu itibarıyla izlenmeye devam etmektedir.

Aksiyon ve gerilim türünde kült yapımlar arasına giren Prison Break dizisinin Netflix'ten kaldırılıp kaldırılmadığı merak uyandırmaya başladı.

PRİSON BREAK NETFLİX'TEN KALKTI MI?

4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Netflix platformunda Prison Break yer almamaktadır. Konuya ilişkin resmi açıklama Netflix'ten gelmezken Prison Break dizisinin platformdan kaldırıldığı görülmektedir.

Prison Break dizisinin başrol oyuncu Wentworth Miller, Michael Scofield rolünü üstleniyor. Stratejik zekasıyla kardeşlerini kurtarmak için hapishaneye giren bir mühendistir.

Dominic Purcell ise idam cezasına çarptırılan Michal'ın abisi rolünü üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Sara Tancredi, Fernando Sucre, Thodore "T-Bag" Bagwell, Alaxendar Mahone, Pauş Kellerman, John Abruzzi, Benjamin "C-Note" Franklin ve Brad Bellick dizisinin en önemli karakterleri arasındadır.

PRİSON BREAK NETFLİX'TEN NEDEN KALDIRILDI?

Prison Break’in Netflix’ten neden kaldırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konu belirsizliğini korusa da en kısa süre içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.