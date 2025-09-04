Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Prison Break Netflix'ten kalktı mı?

Prison Break Netflix'ten kalktı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prison Break Netflix&#039;ten kalktı mı?
Prison Break, Netflix, Dizi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prison Break tam 20 yıl önce, 29 Ağustos 2005 tarihinde ilk defa gösterime girdi. Yayınlandığı andan itibaren izleyicisinden tam not alan dizi, günümüzde de büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Toplam 5 sezon süren dizi halen izlenmektedir. Özellikle" Prison Break Netflix'ten kalktı mı?" sorusunun cevabı aranmaya başladı.

Unutulmaz yapıtlar arasında yer alan Prison Break günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Aradan 20 yıl geçse bile konusu itibarıyla izlenmeye devam etmektedir.

Prison Break Netflix'ten kalktı mı? - 1. Resim

Aksiyon ve gerilim türünde kült yapımlar arasına giren Prison Break dizisinin Netflix'ten kaldırılıp kaldırılmadığı merak uyandırmaya başladı. 

Prison Break Netflix'ten kalktı mı? - 2. Resim

PRİSON BREAK NETFLİX'TEN KALKTI MI?

4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Netflix platformunda Prison Break yer almamaktadır. Konuya ilişkin resmi açıklama Netflix'ten gelmezken Prison Break dizisinin platformdan kaldırıldığı görülmektedir. 

Prison Break Netflix'ten kalktı mı? - 3. Resim

Prison Break dizisinin başrol oyuncu Wentworth Miller, Michael Scofield rolünü üstleniyor. Stratejik zekasıyla kardeşlerini kurtarmak için hapishaneye giren bir mühendistir.

Prison Break Netflix'ten kalktı mı? - 4. Resim

Dominic Purcell ise idam cezasına çarptırılan Michal'ın abisi rolünü üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Sara Tancredi, Fernando Sucre, Thodore "T-Bag" Bagwell, Alaxendar Mahone, Pauş Kellerman, John Abruzzi, Benjamin "C-Note" Franklin ve Brad Bellick dizisinin en önemli karakterleri arasındadır. 

Prison Break Netflix'ten kalktı mı? - 5. Resim

PRİSON BREAK NETFLİX'TEN NEDEN KALDIRILDI?

Prison Break’in Netflix’ten neden kaldırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konu belirsizliğini korusa da en kısa süre içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 Eylül KPSS sınav günü nüfus müdürlükleri açık mı? ÖSYM listeyi yayınladı!Bursa yangında son dakika gelişmesi! Bursa'daki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi) - HaberlerTürkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi)Niğde'de yangın nerede çıktı? Niğde OSB yangınında son dakika gelişmesi! - HaberlerNiğde'de yangın nerede çıktı? Niğde OSB yangınında son dakika gelişmesi!İşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar? Eylül ödemesi araştırılıyor - Haberlerİşsizlik maaşı yattı mı! Ne zaman, saat kaçta yatar?Bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı? (5 Eylül hava durumu tahmini) - HaberlerBugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı?Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?
Sonraki Haber Yükleniyor...