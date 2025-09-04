Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşref Rüya 2. Sezon Fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak?

- Güncelleme:
Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın yeni sezonu merak edilip araştırılıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturulan dizinin sezon finalinde yaşananların ardından 2.sezonun ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan popüler dzi Eşref Rüya'nın yeni sezonun fragmanı yayınlandı. Başlamasına kısa süre kala "Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak?" sorusu merak konusu oldu.

Eşref Rüya 2. Sezon Fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak? - 1. Resim

EŞREF RÜYA 14.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fragmanda, Rüya’nın gerçekte kim olduğu ilk defa açıklığa kavuştu. Demet Özdemir’in oynadığı Nisan, bu gerçeği öğreniyor.

Eşref Rüya 2. Sezon Fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak? - 2. Resim

Nisan, ardından Eşref’i cezaevinde ziyaret ediyor ve yanında Rüya’nın fotoğrafını da götürüyor. Fragmanın yayınlanmasını ardından sahne yoğun duygularla işlendi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sahne kısa süre içinde gündeme geldi. 

Eşref Rüya 2. Sezon Fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak? - 3. Resim

 Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya’nın hikayesi yeni karakterler de dahil oluyor. 

Eşref Rüya 2. Sezon Fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak? - 4. Resim

Aşkın, karanlık ilişkilerin, ihanetlerin ve güç savaşlarının konu edindiği  Eşref Rüya yeni sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

