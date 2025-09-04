Eşref Rüya 2. Sezon Fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan popüler dzi Eşref Rüya'nın yeni sezonun fragmanı yayınlandı. Başlamasına kısa süre kala "Eşref Rüya 14.bölümde neler olacak?" sorusu merak konusu oldu.

EŞREF RÜYA 14.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fragmanda, Rüya’nın gerçekte kim olduğu ilk defa açıklığa kavuştu. Demet Özdemir’in oynadığı Nisan, bu gerçeği öğreniyor.

Nisan, ardından Eşref’i cezaevinde ziyaret ediyor ve yanında Rüya’nın fotoğrafını da götürüyor. Fragmanın yayınlanmasını ardından sahne yoğun duygularla işlendi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran sahne kısa süre içinde gündeme geldi.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya’nın hikayesi yeni karakterler de dahil oluyor.

Aşkın, karanlık ilişkilerin, ihanetlerin ve güç savaşlarının konu edindiği Eşref Rüya yeni sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.