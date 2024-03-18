Ramazan’ın 8. günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Ramazan ayında sekizinci güne erişmemizle birlikte yapılacak ibadetler, okunacak dualar araştırılmaya devam ediyor. 11 ayın sultanı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırdığı mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Ramazan'ın 8. günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve yapılacak ibadetler arasında Ya Gaffarez Zünüb tesbihi de vardır.

Bizler için çok önemli bir ay olan Ramazan'ın 8. gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ilgi çekiyor. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz sizlerle. Ramazan’ın 8. Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler, yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN'IN 8. GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan ayının sekizinci gecesinde kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir FATİHA SURESİ birer defa İHLAS, FELAK, NAS SURELERİNİ okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye: yedi cehennem kapısı kapanır, sekiz cennet kapısı açılır. Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah çekilmelidir.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

RAMAZAN'IN 8. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Bugünün duasını şöyle okuyabilirsiniz...

Allah’ım bugün öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle. İyilik ve ihsanınla ey arzu edenlerin sığınağı bana yardım et. Amin…

Yukarıdaki duada kuran ayetlerine işaret vardır.

RAMAZAN AYININ SEKİZİNCİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),



Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 8. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Erhame’r Rahimin” (Ey Merhametlilerin en merhametlisi) tesbihi çekilmelidir.