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Ramazan'ın bitmesine 11 gün kaldı! 9 Nisan’da son orucu tutacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan&#039;ın bitmesine 11 gün kaldı! 9 Nisan’da son orucu tutacağız

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 günlük Ramazan ayını yarılamış bulunuyoruz. 9 Nisan 2024 Salı günü son orucu tutacağız. Ramazan’ın bitmesine az bir süre kaldı. Ramazan’ın son günleri yaklaştıkça Ramazan’ın ne zaman bittiği ve bitmesine kaç gün kaldığı da merak ediliyor. Peki, kaç gün daha oruç tutacağız? İşte detaylar…

Ramazan’ın bitmesine kaç gün kaldı 2024? Ramazan ayının son günlerine girmişken kaç gün kaldığı ve kaç oruç daha tutulacağı araştırılan başlıca konular arasında yer alıyor.

RAMAZAN’IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan’ın bitmesine 11 gün kaldı (29 Nisan 2024). 9 Nisan’da bitecek olan Ramazan’ın ayının son gününe kadar oruç tutmaya devam edeceğiz. Bu da 11 gün daha oruç tutacağımız anlamına geliyor.

Gün gün Ramazan’ın kalan günleri ve tarihleri şu şekildedir:

29 Mart 2024: Ramazan’ın 19. günü

30 Mart 2024: Ramazan’ın 20. günü

31 Mart 2024: Ramazan’ın 21. günü

1 Nisan 2024: Ramazan’ın 22. günü

2 Nisan 2024: Ramazan’ın 23. günü

3 Nisan 2024: Ramazan’ın 24. günü

4 Nisan 2024: Ramazan’ın 25. günü

5 Nisan 2024: Ramazan’ın 26. günü

6 Nisan 2024: Ramazan’ın 27. günü

7 Nisan 2024: Ramazan’ın 28. günü

8 Nisan 2024: Ramazan’ın 29. günü

9 Nisan 2024: Ramazan’ın 30. Günü

Ramazan'ın bitmesine 11 gün kaldı! 9 Nisan’da sona eriyor - 1. Resim

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihleri bu yıl şöyledir:

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 9 Nisan Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur’an-ı kerim, Ramazan ayında da indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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