Resmi Gazete kararına göre Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
26 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeni bir isim geldi. Öğrencilerin gündeminde ise yeni rektör olan Prof. Dr. Barış Tan'ın kim olduğuna dair bilgiler yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararları dün gece belli olurken 11 üniversitede rektör ataması gerçekleşti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BARIŞ TAN KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi’nden 1990 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan isim University of Florida’dan 1991 yılında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.
1993 senesinde Üretim Sistemleri alanında yüksek lisans yapmasının ardından 1994 yılında Endüstri ve Sistem Mühendisliği doktora derecesini aldı.
Koç Üniversitesi’nde 1998 yılında doçent ve 2002 yılında profesör unvanını alan Barış Tan, 1994-2024 aralığında İşletme ve Endüstri Mühendisliği öğretim üyeliği yaparken 2002-2005 ve 2008-2010 yılları arasında İşletme Enstitüsü Direktörü, 2007-2013 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve 2013-2021 yılları arasında Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi