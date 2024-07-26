Resmi Gazete kararına göre Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 09:11 - Güncelleme:

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26 Temmuz günü Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeni bir isim geldi. Öğrencilerin gündeminde ise yeni rektör olan Prof. Dr. Barış Tan'ın kim olduğuna dair bilgiler yer aldı.